شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏وزير الصحة: نتابع تطورات جائحة كورونا لسلامة حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، على حرص المملكة على متابعة تطورات جائحة كورونا لسلامة حج هذا العام، موضحًا أن عملية التحقق من الحصول على لقاحات كورونا إلكترونية، وجميع العلميات ستكون إلكترونية لمنع أي عمليات متعلقة بالتزوير.

وصرح ‏وزير الصحة: "نتابع كافة تطورات كورونا حول العالم الذي مازال يعاني من تزايد الحالات وظهور التحورات المختلفة التي تشكل تحديا جديدا في مواجهة الجائحة".

وقال الدكتور توفيق الربيعة، أن اعتماد اللقاحات في المملكة يتم من قبل هيئة الغذاء والدواء، وعددها 4 لقاحات معتمدة، ومن الممكن أن يتم اعتماد لقاحات أخرى مستقبلًا، لافتًا إلى أن العالم مازال يعاني من جائحة كورونا بالرغم من توفر اللقاحات بسبب تزايد الإصابات وظهور التحورات.

وأضاف: "نحرص على تحصين جميع الحجاج وكذلك جميع العاملين.. وهناك متابعة دقيقة لسلامة الحجاج من خلال قياس الحرارة ورصد الأعراض من خلال الفحوصات المستمرة لنضمن سلامة الجميع" متابعًا: " حريصون على أن يكون حجاج بيت الله في وضع آمن وسلامة عالية، والمملكة تمتلك خبرات واسعة في التعامل مع الأوبئة".

واستطرد ‏"الربيعة":" التحصين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا شرط أساسي لتأدية مناسك الحج هذا العام للفئات العمرية من 18 - 65 عاما"، مستدركًا:" اعتمدت المملكة اللقاحات الأربعة لراغبي الحج لأنها أثبتت فعاليتها، وذلك لخضوعها لأبحاث ودراسات، وفي حال اعتماد أي لقاح لاحقًا سيتم تطبيقه على الحجاج وعلى المواطنين".

وأوضح أنه يشترط للترشح لأداء الحج هذا العام أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للراغب في الحج: (محصن - محصن جرعة أولى - محصن متعافي)، لافتًا إلى أن من شروط أداء الحج أن يكون الحاج غير مصاب بالأمراض المزمنة، مع ضرورة تقيد الحجاج وجميع الجهات المنظمة للحج بالإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامتهم وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا على جاهزية مستشفيات مكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن.