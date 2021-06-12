شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك": السماح باستيراد السيارات الأثرية بغرض "الاقتناء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، أنه يُسمح باستيراد السيارات الأثرية بغرض "الاقتناء"
وذكرت الهيئة أنه يستثنى من قرار سنة الصنع، السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، على أن يدوّن في البطاقة الجمركية عبارة "أثرية للاقتناء".
وأضافت الهيئة أنه لا يسمح باستيراد المركبات التي تجاوز عمرها 5 سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) .
وأشارت إلى أنه يسمح باستيراد شاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية.