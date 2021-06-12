شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك": السماح باستيراد السيارات الأثرية بغرض "الاقتناء"‏ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، أنه يُسمح باستيراد السيارات الأثرية بغرض "الاقتناء"‏

وذكرت الهيئة أنه يستثنى من قرار ‏سنة الصنع، السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ‏على أن يدوّن في البطاقة الجمركية عبارة "أثرية للاقتناء".‏

وأضافت الهيئة أنه لا يسمح ‏باستيراد المركبات التي تجاوز عمرها 5 سنوات فيما يخص ‏السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) .‏

وأشارت إلى أنه يسمح باستيراد شاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) التي ‏لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء ‏السنة الحالية.‏