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أعراض المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة العالية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الصحة العامة" وقاية " أعراض المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة العالية

وتضمنت الأعراض : ضربة شمس وارتباك وفرط التعرق أو الجلد الأحمر الجاف، التشنجات، ارتفاع درجة حرارة الجسم 40 درجة مئوية، والإجهاد الحراري والصداع والغثيان، العطش والتهيج.

وأشارت إلى أن الطفح الجلدي يظهر على الرقبة وأعلى الصدر وطيات الجلد بالإضافة إلى تشنجات العضلة.

وأضافت أن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها حال وقوع إحدى المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة المرتفعة وتحت أشعة الشمس المباشرة، تشمل:

الاتصال بالإسعاف الطبي، وضع العامل في منطقة مظللة وباردة، وإزالة وتخفيف الملابس عن الشخص.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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