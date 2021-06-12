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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الصحة العامة" وقاية " أعراض المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة العالية

وتضمنت الأعراض : ضربة شمس وارتباك وفرط التعرق أو الجلد الأحمر الجاف، التشنجات، ارتفاع درجة حرارة الجسم 40 درجة مئوية، والإجهاد الحراري والصداع والغثيان، العطش والتهيج.

وأشارت إلى أن الطفح الجلدي يظهر على الرقبة وأعلى الصدر وطيات الجلد بالإضافة إلى تشنجات العضلة.

وأضافت أن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها حال وقوع إحدى المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة المرتفعة وتحت أشعة الشمس المباشرة، تشمل:

الاتصال بالإسعاف الطبي، وضع العامل في منطقة مظللة وباردة، وإزالة وتخفيف الملابس عن الشخص.