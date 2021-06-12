شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان: ⁧‫المملكة‬⁩ تعمل لمنع عمل الأطفال ومنحهم كافة حقوقهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه ‏تهدف السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة؛ لتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بكافة حقوقهم.

ويعد يوم 12 يونيو من كل عام، هو اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي تم تدشينه من قبل منظمة العمل الدولية في عام 2002، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال على مستوى العالم، والقضاء عليها.

ويأتي ذلك في ضوء إعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، لما تشكله هذه الظاهرة خطورة كبيرة، حيث تهدد طفلا واحدا من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم.