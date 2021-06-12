شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: الإجازة الصيفية من أسباب ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، أسباب ارتفاع الحالات الحرجة بفيروس " كورونا " في المملكة.

وقال الزامل لقناة " الإخبارية " : إن الإجازة الصيفية وكثرة التجمعات من أسباب ارتفاع الحالات الحرجة بفيروس كورونا.

وأشار إلى ضرورة أخذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلًا : نحتاج لتطعيم من 7 إلى 8 ملايين شخص حتى يمكن الوصول إلى مرحلة الأمان خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحصول على الجرعة الأولى يحمي من دخول المستشفى أو دخول العناية المركزة.