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بالفيديو.. استشاري: الإجازة الصيفية من أسباب ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، أسباب ارتفاع الحالات الحرجة بفيروس "" في المملكة.

وقال الزامل لقناة " الإخبارية " : إن الإجازة الصيفية وكثرة التجمعات من أسباب ارتفاع الحالات الحرجة بفيروس كورونا.

وأشار إلى ضرورة أخذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلًا : نحتاج لتطعيم من 7 إلى 8 ملايين شخص حتى يمكن الوصول إلى مرحلة الأمان خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحصول على الجرعة الأولى يحمي من دخول المستشفى أو دخول العناية المركزة.

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