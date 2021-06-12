شكرا لمتابعة خبر عن ‏«العدل»: يكتفي الزوج بإرفاق سجل الأسرة عند رغبته بتوثيق الطلاق دون عقد النكاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة العدل، اليوم السبت، أن الزوج يكتفي بإرفاق سجل الأسرة عبر بوابة "ناجز" عند رغبته بتوثيق الطلاق دون امتلاكه عقد النكاح.

وقالت الوزارة، أن وثيقة توثيق الطلاق هي البديل عن صك الطلاق، وأنه يمكن للمستفيد الإطلاع على عقود الزواج المسجلة إلكترونياً من خلال الدخول على بوابة ناجز والضغط على أيقونة الحالات الاجتماعية ثم الأسرة.

وأشارت إلى أن بإمكان الزوج التقدم بتوثيق الطلاق من خلال بوابة ناجز، واختيار أيقونة الأسرية ثم اختيار توثيق طلاق.