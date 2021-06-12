شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: لا توجد أدلة علمية على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية

وتفاعلت الوزارة، مع استفسار أحد الأشخاص عبر حساب "الصحة 937" التابع لها، والذي تساءل: "هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق السباحة في مسبح رياضي مع مجموعة من المشتركين؟".

وقالت وزارة الصحة: "حتى الآن لا توجد أدلة علمية تثبت أنَّ فيروس كورونا ينتقل عن طريق المسابح، ولكن ينبغي الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية العامة عند الذهاب للمرافق العامة كالنوادي الرياضية".