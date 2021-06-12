شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير عسير يبحث أوجه التعاون وفرص النمو بالمنطقة مع فريق من أرامكو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

التقى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، فريقًا من أرامكو السعودية برئاسة المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية خالد بن خليفة الملحم، يرافقه عددٌ من القياديين من مختلف إدارات الشركة، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وفرص النمو في المنطقة، وفقًا للخطة الاستراتيجية التي أعدتها هيئة تطوير عسير بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المبادرات المقترحة في مختلف المجالات التي تمكّن الشركة من المساهمة في أعمالها بالمنطقة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لأعمال اللقاء الذي عُقد في مارس الماضي.

واطّلع سمو رئيس هيئة تطوير المنطقة على إسهامات أرامكو السعودية ومبادراتها المجتمعية بعسير، ومنها مبادرة زراعة وإنتاج البن، ومبادرة تربية النحل وإنتاج العسل التي استفاد منها 400 شخص منهم 50 سيدة،كما ستقدم أرامكو السعودية 40 ألف شتلة بُن لـ100 مزارع سينتج من خلالها 160 طنًا بحلول عام 2022م.

حضر اللقاء أمين المنطقة، وفريق هيئة تطوير منطقة عسير.