طبيب استشاري: الإجازة الصيفية من أسباب ارتفاع حالات كورونا الحرجة

الرياض - محمد عبدالله - قال دكتور فهد الزامل استشاري أمراض معدية، إنَّ الإجازة الصيفية وكثرة التجمعات من أسباب ارتفاع الحالات الحرجة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزامل في مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية» أنَّ انخفاض أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا مرتبطة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم.

وتابع الزامل أنَّ انخفاض منحنى الإصابات بكورونا متوقف على المسؤولية الشخصية للأفراد والتزامهم بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات إلا للضرورة.

وأكد استشاري الأمراض المعدية أنَّ المملكة ستصل إلى مرحلة الأمان عندما تكون نسبة جرعات اللقاح المعطاة نحو 75% من السكان والقاطنين في المملكة.

وأوضح أنه يجب أن يأخذ نحو 7 أو 8 ملايين شخص لقاح كورونا بالإضافة إلى الـ15 مليون شخص الذين تلقوا التطعيم بالفعل، حتى تصل المملكة إلى مرحلة المناعة المجتمعية.

وأكَّد أنَّ أخذ اللقاح سواء الجرعة واحدة أو جرعتين لا يعني عدم الإصابة بفيروس كورونا، ولكن الأعراض ستصبح خفيفة بحيث لا يدخل المصاب المستشفى.

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