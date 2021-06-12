الجمارك: المبتعث بالخارج يستحق الإعفاء من الرسوم لمرة واحدة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبتعث بالخارج يستحق الإعفاء من الرسوم الجمركية لمرة واحدة فقط، على الأثاث والأمتعة الشخصية، بعد انتهاء بعثته.

وذكر حساب «اسال الجمارك» -عبر تويتر- أن المبتعث بالخارج يستحق الإعفاء من الرسوم الجمركية ولمرة واحدة فقط، بعد انتهاء البعثة أو انتهاء العمل بالخارج (وبعد تقديم ما يثبت ذلك)، ويكون الإعفاء للأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية المستعملة.

أضافت الجمارك أن الأجهزة اللوحية معفاة من الرسوم الجمركية، لكن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 15% على جميع الواردات.

جاء ذلك ردا على استفسار من مبتعثة بالولايات المتحدة، قالت فيه: هل المبتعثين يشملهم قرار فرض الرسوم؟

اقرأ أيضا:

الجمارك: مسموح باستيراد السكاكين والأسلحة البيضاء للأفراد

«الجمارك» توضح شروط استيراد أجهزة الرسيفر