استدعاء صاحب مطعم خالف إجراءات كورونا خلال افتتاحه بالأحساء

الرياض - محمد عبدالله - تمكَّنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتنسيق مع أمانة وشرطة الأحساء، من رصد مطعم خالف الإجراءات الاحترازية لكورونا، خلال حفل افتتاحه، وحضور أعداد اعلى من الطاقة الاستيعابية.

وأوضحت وزارة التجارة –عبر تويتر- أنَّ الفرق الرقابية التابعة لها، وبالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء تمكنوا من رصد مطعم مخالفًا للإجراءات الاحترازية، حيث اقام حفل افتتاح حضرته أعداد أعلى من الطاقة الاستيعابية.

وأشارت وزارة التجارة إلى أنه تم استدعاء صاحب المطعم، لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

من جهة أخرى، أعلنت أمانة الاحساء –عبر تويتر- أنه تمَّ ضبط (١٦٢٦) كلغ من الدجاج غير الصالح للاستخدام الآدمي، لدى عمالة أجنبية في بلدية الهفوف، تقوم على ترويجه بطريقة غير نظامية بسيارات نقل مخالفة للاشتراطات الصحية، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات وفق لائحة الجزاءات البلدية

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