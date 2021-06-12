نائلة موصلي.. أول مهندسة سعودية تعمل في أرامكو

الرياض - محمد عبدالله - تعتبر «نائلة موصلي» هي أول مهندسة بترول سعودية يتم تعيينها في شركة أرامكو، حيث عملت بالشركة في عام 1980 م.

وحصلت «نائلة» (وفقًا للعربية) على ماجستير هندسة البترول من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدرجت في مناصب عديدة بشركة أرامكو، حيث كانت أول مديرة لهندسة المكامن في الشركة.

وقال عنها وزير البترول السابق، علي النعيمي: «من خيرة الموظفات الرائدات بالشركة، ويعتبر إنجازها فخرًا لأي بلد، في ظل ندرة هندسة البترول في الثمانينيات».

وفتح التحاق «نائلة» للعمل في أرامكو، الطريق أمام العديد من المهندسات السعوديات، اللاتي يعملن في الوقت الراهن بالشركة، وأثبتن جدارتهن في مجال كان محصورًا على الرجال.

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