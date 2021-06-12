حساب المواطن: صرف الدعم عبر الآيبان القديم لحين التحقق من الجديد

الرياض - محمد عبدالله - قال برنامج حساب المواطن، إنه يتم صرف الدعم عبر الآيبان القديم للمستفيد لحين التحقق من الآيبان الجديد، مشيرًا إلى خطوات تغيير الآيبان البنكي.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّه «بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك (تسجيل الدخول - تفاصيل الطلب - بيانات الحساب البنكي) ، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب».

وتابع برنامج حساب المواطن، أنه «يتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على الآيبان السابق، إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً».

وقال المواطن في استفساره: إنه يريد تغيير الآيبان البنكي الخاص به، متسائلًا عن الخطوات.

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