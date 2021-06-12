المرور: مدة استخدام رخصة القيادة الدولية سنة واحدة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية هي سنة واحدة.

وأضاف المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة او انتهاء فترة صلاحيتها.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للمرور السعودي: « أنا مواطن سعودي أعمل بدولة الكويت، وأقضي أكثر أيام السنة فيها، وسيارتي كويتية، هل أستطيع قضاء العطلة الصيفية بسيارتي الكويتية في المملكة العربية السعودية ؟».

ووفق المادة الـ«42» من نظام المرور، تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب، فيما تنص المادة الـ«40» من ذات النظام على أن «تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية، المعتمدين في المملكة».

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