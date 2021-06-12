بالفيديو.. «قبة جدة» الأكبر في العالم.. وتستقبل 6 ملايين زائر

الرياض - محمد عبدالله - تعتبر قبة جدة، إضافة عالمية لمعالم عروس البحر الأحمر، حيث تعدّ أكبر قبة بلا أعمدة في العالم، وتهدف لاستقبال ستة ملايين زائر سنويًا، والتي أصبحت الآن جاهزة لاستقبال المعارض والفعاليات المختلفة.

ونشرت أمانة محافظة جدة –عبر تويتر- فيديو لقبة جدة، أوضحت من خلاله أنه تمَّ بناء القبة خلال وقت قياسي رغم ظروف جائحة كورونا، مضيفة أنَّ تصميمها الهندسي مشابه لشبكة العنكبوت، حيث يرتكز البناء على دعائم معدنية قادرة على تحمل (444) طن.

وأضافت أمانة جدة، أنَّ القبة تقع في نقطة استراتيجية تتوسط طرقًا هي الأكثر حيوية، موضحة أنها أكبر مبنى دون أعمدة بالعالم، وأكبر قبة كروية فراغية، وأكبر قبة بسقف متصل.

ويبلغ ارتفاع القبة (46) مترًا، وقطرها (210) أمتار، ومساحة القبة المغطاة (34636) مترًا مربعًا، إضافة إلى وجود مساحة (159980) مترًا مربعًا تمَّ تخصيصها لمواقف السيارات.

وتضم القبة 6 بوابات للدخول والخروج، وأجهزة تكييف ضخمة بسعة ستة آلاف طن، ومولدات كهربائية متعددة وأحدث نظام صوتي متلائم مع الشكل الهندسي للمبنى، و6 شاشات عملاقة يبلغ طول الواحدة منها (72) مترًا وارتفاعها (7) أمتار وبدقة (24) مليون بكسل.

وتهدف قبة جدة الى استقبال أكثر من (6) ملايين زائر، في الفعاليات والمعارض والحفلات الموسيقية، أو مباريات كرة القدم وجولات الملاكمة.

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