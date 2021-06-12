بدء المؤتمر الصحفي الخاص بضوابط وآليات الحج هذا العام

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.
ويعقد الآن المؤتمر الصحفي الدوري التواصل الحكومي، الذي يستضيف كلا من: وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، في المركز الإعلامي للتواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام، لتسليط الضوء على تفاصيل البروتوكلات الصحية و التنظيمية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة السعودية لموسم حج 1442 هـ.
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