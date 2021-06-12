تعرف على أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

قفزت أسعار الذهب في لبنان، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 12 يونيو 2021، رغم التراجع العالمي في أسعار المعدن الأصفر.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 92122.19 ليرة (60.29 دولار)، مقابل 91699 ليرة (60.86 دولار) في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالبلاد) ليسجل نحو 80687.60 ليرة (52.81 دولار)، مقابل نحو 80239 ليرة (53.25 دولار) أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، ليسجل 69160.80 ليرة (45.26 دولار)، مقابل 68775 ليرة (45.64 دولار) أمس الجمعة.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان سجل جرام 14 نحو 35945.42 ليرة (35.30 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 46107.20 ليرة (30.17 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 10 نحو 38453.41 ليرة (25.17 دولار).

وعن سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 645500.8 ليرة (422.45 دولار)، فيما سجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 2867867.87 ليرة (1876.87 دولار).

وانخفضت أسعار الذهب ،الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه بعض المستثمرين على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة مؤقتة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1881.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1407 بتوقيت جرينتش، ثم تراجع إلى مستوى 1876.87 دولار خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1883.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.4%، مما يقلص الإقبال على المعدن بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في تي.دي سكيوريتيز إن بيانات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أخفقت في دفع الذهب فوق مستوى 1900 دولار، مما يشير إلى تباطؤ تدفقات التحوط من التضخم في نفس الوقت الذي كانت تنخفض فيه التدفقات الحاضرة.

وقال: "نتيجة لذلك، سيتكبد الذهب خسائر".