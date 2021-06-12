شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. حملة من 3 جهات حكومية على السوق المركزية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية وسط الدمام حملة على المنطقة المركزية بالدمام شارع 15 " سيكو " ، بمشاركة مكتب العمل بالدمام ، والأمن الوقائي ، وهدفت الحملة الشاملة للحد من الافتراش بالبسطات الأرضية التي تتواجد في الموقع ، ولم ترصد الحملة أي مخالفات تذكر في الموقع من قبل العمالة ، كما هدفت الحملة بالتأكد من سكن العمالة ، والازدحام فيها والمخالفات المتواجدة في العمارات السكنية بالحي نفسه ، للحد من فيروس كورونا – كوفيد19- .