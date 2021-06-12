الحياة الفطرية تسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات هجرة نسر أسمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مساء أمس، استرجاع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من نسر أسمر.

منظمة حياة الطيور الدولية

وأضاف المركز ، في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن استرجاع الجهاز جاء بعد تواصل منظمة “حياة الطيور” الدولية مع المركز.

رصد موقع توقف البث

وتابع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه تم تحديد موقع توقف البث قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية وسط المملكة.



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