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الحياة الفطرية تسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات هجرة نسر أسمر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

الحياة الفطرية تسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات هجرة نسر أسمر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مساء أمس، استرجاع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من نسر أسمر.

منظمة حياة الطيور الدولية

وأضاف المركز ، في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن استرجاع الجهاز جاء بعد تواصل منظمة “حياة الطيور” الدولية مع المركز.

الحياة الفطرية تسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات هجرة نسر أسمر - متابعات الخليج 365

رصد موقع توقف البث

وتابع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه تم تحديد موقع توقف البث قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية وسط المملكة.

 

الحياة الفطرية تسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات هجرة نسر أسمر - متابعات الخليج 365 الحياة الفطرية تسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات هجرة نسر أسمر - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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