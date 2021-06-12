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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 34 طنًّا و668 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي بروم ميفع وغيل باوزير بمحافظة حضرموت لعام 2021م.
وتأتي هذه المساعدات استمرارًا لدور المملكة الإنساني ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
من ناحية أخرى قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ1,321 مستفيدًا خلال شهر مايو 2021م.
وراجع عيادة الطوارئ 46 فردًا، و694 راجعوا عيادة الباطنية، و47 شخصًا راجعوا عيادة الصحة الإنجابية، و534 راجعوا عيادة التوعية والتثقيف.
وصرفت الأدوية لـ768 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 254 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 شخصًا، كما نفذ 22 نشاطًا للتخلص من النفايات.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 12:21 PM
العيادات الطبية المتنقلة في عبس قدمت خدماتها لـ1,321 في مايو"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في حضرموت
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 34 طنًّا و668 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي بروم ميفع وغيل باوزير بمحافظة حضرموت لعام 2021م.
وتأتي هذه المساعدات استمرارًا لدور المملكة الإنساني ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
من ناحية أخرى قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ1,321 مستفيدًا خلال شهر مايو 2021م.
وراجع عيادة الطوارئ 46 فردًا، و694 راجعوا عيادة الباطنية، و47 شخصًا راجعوا عيادة الصحة الإنجابية، و534 راجعوا عيادة التوعية والتثقيف.
وصرفت الأدوية لـ768 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 254 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 شخصًا، كما نفذ 22 نشاطًا للتخلص من النفايات.
، "إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في حضرموت ،
المصدر : الخليج 365
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