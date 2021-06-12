، ابتلعه حوت وبصقه.. صياد أمريكي يروي تجربته في فم الحوت ،

محمد بن مسعود - الدمام - علماء: حادثة نادرة للغاية.. الصياد: هذا ما فكرت فيه لحظتها

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن صيادًا نجا بأعجوبة بعد سقوطه بالقرب من سواحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية، في فم حوت أحدب الذي بصق الصياد فيما بعد.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن الصياد مايكل باكارد (56 عامًا) الذي سقط في فم الحوت: "فجأة شعرت بهزة قوية للغاية، والشيء التالي الذي لاحظته هو الظلام الكامل.. وشعرت بأنني أتحرك، وأن الحوت كان يضغط على عضلات فمه".

وقال الرجل أيضًا إنه كان يعتقد بأنه أصبح ضحية للقرش، لكن فهم فيما بعد، وذلك بسبب عدم وجود الأسنان في الفم، أنه كان داخل الحوت. وأضاف أنه كان يفكر أثناء وجوده في حلق الحيوان في الموت ويتذكر أبناءه.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أمريكية، أنه تم نقل باكارد إلى المستشفى بعد الحادث. وسجل الأطباء تلف الأنسجة الرخوة لدى الرجل، ولم يجدوا أي إصابات خطيرة أو كسورًا، وسمحوا له بالعودة إلى المنزل.

وأشار العلماء إلى أن الحوادث المماثلة نادرة للغاية. ولا تشكل الحيتان الحدباء عادة أي خطر على البشر. ويمكن أن تبتلع الناس عن طريق الصدفة لا غير.