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تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم بالسعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم بالسعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

في إطار جهود  المملكة  العربية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس .

 

أطلقت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

 

ويمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة. ‏

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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