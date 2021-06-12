شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مشروع تنموي في معرض مشروعات مكة الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقطب معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي المقام في قبة جدة، وتستمر فعالياته على مدى أسبوع، مجتمع الأعمال وممثلي القطاع الخاص بأكثر من 100 مشروع تنموي بشقي بناء الإنسان وتنمية المكان، في الوقت الذي وحدت فيه إمارة المنطقة ولأول مرّة ختام برامجها وفعالياتها في أسبوع واحد وسيتم تنظيمه سنوياً ، بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع.

ويشهد المعرض خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان " كيف نكون قدوة في العالم الرقمي "، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، إلى جانب تطوير الخدمات في ظل التقنية.

من جانبهم أثنى مسؤولو غرفة جدة خلال زيارتهم للمعرض على الجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة، وسمو نائبه، لإطلاق هذا المعرض بتقنية رقمية لتعريف أهالي المنطقة وزوارها بالمشروعات التنموية.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي أن المعرض الذي شيدته الإمارة يأتي استشعاراً من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومسؤولي القطاعات الحكومية بأهمية مكة الدينية والاجتماعية ، وهو مدعاة للفخر خصوصاً مع إقامته تحت سقف أكبر قبة بالعالم.

بدوره نوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فايز بن عبدالله الحربي بأن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنموياً وتقنياً، وهو غير مستغرب على أمير منطقة مكه ونائبه.

من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة سارة العايد أن المعرض سلط الضوء على المنجزات التي تحقّقت في المنطقة على مدى 14 عاماً، كما قدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.