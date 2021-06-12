منتزها الحبلة والمربع بأحد رفيدة يجذبان الأهالي والمصطافين

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

شهد منتزها الحبلة والمربع بمحافظة أحد رفيدة مساء أمس توافد الزوار من أهالي المحافظة ومن المصطافين القادمين من مناطق المملكة ومن الخارج.

واستمتع الزوار بالأجواء المعتدلة المصحوبة برذاذ الأمطار التي هطلت على جنوب المحافظة التي يقع فيها المنتزهان؛ ما أضاف أجواء خلابة وطبيعة جميلة.

ومن الأسباب التي جعلت الكثير من الزوار يفضلون منتزه الحبلة والمربع توفر الخدمات الجيدة خصوصاً في منتزه المربع الذي عملت عليه الجهة المسؤولة بكل جهد بالعمل على إنارته وترصيفه وإيجاد عدد كافٍ من دورات المياه وتشجيره بأشجار الجاكرندا الجميلة وغيرها من الأشجار المتنوعة، ووضع جلسات ومظلات في سبيل راحة مرتاديه من الزوار والسياح الذين اعتبروه أفضل منتزه بالمنطقة مساحةً وجمالاً وشاملاً لجميع الخدمات.