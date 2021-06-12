الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

المسند: محطة عرفات المناخية سجلت أعلى درجة حرارة في العالم

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، موضحا أن القريات مازالت في الصدارة، يليها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، ويلاحظ أن الغربية سحبت البساط من الشرقية في تصدر القائمة بسبب الرياح الشرقية الحارة والجافة.

درجات الحرارة في المملكة

أعلى درجة حرارة عالمياً

كما نشر عبدالله المسند، قائمة بأعلى درجة حرارة على مستوى العالم والتي سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت محطة عرفات المناخية بـ مكة كأشد حرارة في العالم يوم أمس.



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