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شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع هطول أمطار وحبات برد على بعض المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12
الحصيني يتوقع هطول أمطار وحبات برد على بعض المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مناطق، الباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى جنوب الطائف.
رياح مثيرة للأتربة والغبار
كما توقع الحصيني رياحاً نشطة من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة والغبار، على الخليج والمنطقة الشرقية والرياض والقصيم، وهي رياح جافة شمالية إلى شمالية شرقية.
رسالة لقائدي المركبات
ودعا الحصيني قائدي المركبات إلى توخي الحذر بين طرق تلك المناطق التي تشهد رياحًا مثيرة للأتربة، وخاصة من جنوب تبوك حتى شمال منطقة مكة.
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