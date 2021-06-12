الحصيني يتوقع هطول أمطار وحبات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه ‏غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مناطق، الباحة، ‏وعسير، وجازان، تمتد إلى جنوب الطائف.‏

رياح مثيرة للأتربة والغبار

كما توقع الحصيني رياحاً نشطة من متوسطة لقوية ‏مثيرة للأتربة والغبار، على الخليج والمنطقة الشرقية والرياض ‏والقصيم، وهي رياح جافة شمالية إلى شمالية شرقية.

رسالة لقائدي المركبات

ودعا الحصيني قائدي المركبات إلى توخي الحذر بين طرق تلك المناطق ‏التي تشهد رياحًا مثيرة للأتربة، وخاصة من جنوب تبوك حتى ‏شمال منطقة مكة.‏



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