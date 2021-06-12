محمد بن مسعود - الدمام - يستمر حتى الثامنة مساء ويشمل أجزاء مجاورة.. رعدية ونشاط سطحي أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات "العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها". 12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 12:00 PM يستمر حتى الثامنة مساء ويشمل أجزاء مجاورة.. رعدية ونشاط سطحي أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه الباحة و5 محافظات تابعة أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه الباحة و5 محافظات تابعة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات "العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها". الكلمات المفتاحية ، أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه الباحة و5 محافظات تابعة ،

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