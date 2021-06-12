، المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حتى الساعة الـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ7 مساءً.