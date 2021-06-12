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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ7 مساءً.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 11:50 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حتى الساعة الـ7 مساءًالمركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ7 مساءً.
، المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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