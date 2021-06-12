، رئيس "هدية الحاج" بالفيديو: فخور بما تقدمه بلادي.. و"مشاريع مكة الرقمي" أنموذجًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال من جناح "الشؤون الإسلامية": عرض المساجد التاريخية لفتة جميلة برعاية ولي العهد

ثمن رئيس جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمكة المكرمة منصور بن عامر العامر، الجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة لخدمة الحاج والمعتمر، مشيرًا إلى أن معرض مشروعات مكة الرقمي يتوجها تحت أكبر قبة بالعالم، ويمثل رسالة السعودية الصافية تجاه المسلمين بالعالم، وهي محل فخر واعتزاز كل سعودي.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "الخليج 365" من داخل جناح الشؤون الإسلامية بمعرض مكة الرقمي الذي تتواصل فعالياته ويستقطب مختلف شرائح المجتمع السعودي.

وأشاد "العامر" بالمشاريع التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة وتوظيف التقنية الحديثة لخدمة الحاج والمعتمر، مبينًا أن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ليست بمنأى عن برامج وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية، سواء في التوعية الإسلامية في الحج، موضحًا أنه في فرع الوزارة بمكة المكرمة لديهم شراكات وأعمال كثيرة خاصة في مجال جائحة كورونا وتعقيم المساجد ووضع الملصقات الإرشادية.

وقال: "اليوم لديكم عرض عن المساجد التاريخية في لفتة جميلة برعاية ولي العهد، وسعيد جدًّا بما سمعت ونتطلّع للمساجد التي سيتم ترميمها؛ فالوزارة تقوم بجهود حثيثة، ونشكر القائمين على هذه الجهود المباركة".

وعن إطلاق وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة المرشد الآلي عبر جهاز الربورت الإلكتروني، أكد "العامر" أن الدولة قدمت التقنية ورأينا فائدة التقنية في تحقيق التباعد في هذه الجائحة، وبعد انتهاء الجائحة سيستمر العمل بالتقنية، وتيسير وصول الفتوى للمستفتي عن طريق هذه التقنية خطوة كبيرة تسجل للوزارة وأعمالها.

وقدم رئيس جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية رسالة من جناح "الشؤون الإسلامية" قال فيها: "الوزارة تضم جيشًا من الأئمة والمؤذنين والعاملين، وتقوم ببرامج كثيرة في الحج والعمرة، ونتطلّع نحن لشراكة فاعلة مع الوزارة التي لها باع كبير في خدمة ضيوف الرحمن"، مقدمًا الشكر والتقدير والعرفان لأمير مكة المكرمة ونائبه على تنظيم المعرض الرائع لاطلاع المواطنين والمقيمين على مختلف الجهود الرقمية التي تقدم في المنطقة.