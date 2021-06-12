، اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تتواصل اليوم السبت متعة منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثلاث مباريات.
وتقام مباراة واحدة عن منافسات المجموعة الأولى تجمع بين ويلز وسويسرا، ومباراتان عن المجموعة الثانية؛ حيث تلعب الدنمارك ضد فنلندا، وروسيا أمام بلجيكا.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت حسب توقيت غرينيتش؛ بحسب روسيا اليوم:
ويلز × سويسرا – الساعة الواحدة ظهرًا. م
الدنمارك × فنلندا – الساعة الرابعة عصرًا.
روسيا × بلجيكا – الساعة السابعة مساء.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا انطلقت أمس الجمعة بمواجهة منتخب إيطاليا وضيفه التركي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.
اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مبارياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-12
تتواصل اليوم السبت متعة منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثلاث مباريات.
وتقام مباراة واحدة عن منافسات المجموعة الأولى تجمع بين ويلز وسويسرا، ومباراتان عن المجموعة الثانية؛ حيث تلعب الدنمارك ضد فنلندا، وروسيا أمام بلجيكا.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت حسب توقيت غرينيتش؛ بحسب روسيا اليوم:
ويلز × سويسرا – الساعة الواحدة ظهرًا. م
الدنمارك × فنلندا – الساعة الرابعة عصرًا.
روسيا × بلجيكا – الساعة السابعة مساء.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا انطلقت أمس الجمعة بمواجهة منتخب إيطاليا وضيفه التركي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
11:02 AM
بعدما شهد أمس تألق الأزوري أمام تركيا بثلاثية نظيفة
تتواصل اليوم السبت متعة منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثلاث مباريات.
وتقام مباراة واحدة عن منافسات المجموعة الأولى تجمع بين ويلز وسويسرا، ومباراتان عن المجموعة الثانية؛ حيث تلعب الدنمارك ضد فنلندا، وروسيا أمام بلجيكا.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت حسب توقيت غرينيتش؛ بحسب روسيا اليوم:
ويلز × سويسرا – الساعة الواحدة ظهرًا. م
الدنمارك × فنلندا – الساعة الرابعة عصرًا.
روسيا × بلجيكا – الساعة السابعة مساء.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا انطلقت أمس الجمعة بمواجهة منتخب إيطاليا وضيفه التركي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.
، اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.