محمد بن مسعود - الدمام - طالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية. وطالبت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، وفقما نقلت قناة الإخبارية، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة؛ كالأندية الرياضية وغيرها. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | #الصحة: لا توجد أدلة علمية على انتقال فيروس #كورونا عبر المسابح#الإخبارية pic.twitter.com/NzQVkE0xAP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2021 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 11:04 AM طالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة فيديو.. "الصحة": لا توجد أدلة علمية على انتقال #كورونا عبر المسابح فيديو.. "الصحة": لا توجد أدلة علمية على انتقال #كورونا عبر المسابح أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية. وطالبت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، وفقما نقلت قناة الإخبارية، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة؛ كالأندية الرياضية وغيرها. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | #الصحة: لا توجد أدلة علمية على انتقال فيروس #كورونا عبر المسابح#الإخبارية pic.twitter.com/NzQVkE0xAP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2021 الكلمات المفتاحية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ، فيديو.. "الصحة": لا توجد أدلة علمية على انتقال #كورونا عبر المسابح ،

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