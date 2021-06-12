شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: رياح الصبا تشتد وتثير الغبار على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن رياح الصبا الشرقية الحارة والجافة وقد تثير الغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنها تؤدي إلى رفع درجة الحرارة، ‏متوقعًا أن تشتد قوة رياح البوارح الشمالية الحارة اليوم، وقد تثير بعض الغبار على نواحي متفرقة من الشرقية، وقد تتسع لتؤثر على شرق الوسطى.

وأشار إلى أنه ‏لا زالت التوقعات تشير إلى إمكانية أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير، فيما سجلت محطة عرفات المناخية بمكة المكرمة كأشد درجة حرارة في العالم يوم أمس الجمعة.