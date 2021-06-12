شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر مرضى السمنة من المضاعفات الشديدة لـ"كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة، مرضى السمنة، من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة سرعة أخذ اللقاح.

وذكرت الوزارة، أن السمنة عامل خطر مستقل للإصابة بالعدوى الشديدة والوفاة، مشيرة إلى أن أسباب التعرض للمضاعفات الشديدة تتضمن زيادة دهون البطن وزيادة احتمالية جلطات الرئة وضعف الجهاز المناعي وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

وأشارت إلى أن الأمراض المُتعلقة بالسمنة التي تزيد حالات الخطر تشمل مرض السكري وأمراض القلب، والربو وارتفاع ضغط الدم، وكذلك أمراض الكبد والرئة ومتلازمة الأيض.