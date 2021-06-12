شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنقل زوار معرض مشروعات مكة الرقمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نقلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد زوار معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" الذي يقام حالياً في قبة جدة لأكبر مشروع نفذته لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة.

وعرفت الوزراة الزوار عبر العرض الرقمي بهذا المشروع الذي نفذ، بكوادر سعودية في إطار الجهود الكبيرة للتيسير على الحجاج ، وتوفير كل أسباب الراحة لهم، تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وتم خلال جناح الشؤون الإسلامية تقديم شرحٍ موجز عن المشروع، حيث قامت الوزارة بعمل دراسة فنية متكاملة للمشروع لإيجاد حلول جذرية لأنظمة التكييف والتهوية، بإعادة حساب الأحمال الحرارية ومعدل تغيير الهواء المطلوب لكامل حجم المسجدين باستخدام أحدث برامج التكييف والتهوية الحاسوبية وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، مع عدم المساس بالهيكل الإنشائي للمسجدين، ومراعاة التكاليف المالية بإنتاج حلول جذرية تتناسب مع المشكلة وتلبي الاحتياجات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تصميم أجهزة تبريد ومعالجة الهواء النقي المركزية وتصنيعها بكبرى شركات التكييف والتهوية العالمية بشكل خاص يختلف عن أنواع التكييف التقليدية المطروحة في الأسواق المحلية بحيث تكون متماشية وملائمة للوضع الإنشائي للمسجدين، دون الحاجة إلى عمليات تكسير أو تخريم تستوجب معالجات مستقبلاً، التي تمتاز بقدرة تبريدية تتجاوز 3540 طناً تبريدياً، كما تمتاز وحدات التكييف المنفصل الحديثة بكفاءة عالية لتوفير الطاقة.

يذكر أن مشروع معالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وبتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ، وحرصه الدائم على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لبيوت الله ومختلف مرافقها بكل معايير الجودة والمواصفات في إطار رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة.