الصحة: لا توجد أدلة علمية على انتقال كورونا عبر المسابح

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، أنّه لا توجد دلائل علمية حتى الآن، على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالنوادي الرياضية، مطالبة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وذكر حساب «الصحة937» التابع لوزارة الصحة –عبر تويتر-: أنه «حتى الآن لا توجد أدلة علمية تثبت أنَّ فيروس كورونا ينتقل عن طريق المسابح، ولكن ينبغي الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية العامة عند الذهاب للمرافق العامة كالنوادي الرياضية».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، قال فيه: هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق السباحة في مسبح رياضي مع مجموعة من المشتركين؟

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