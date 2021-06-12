مركز الأرصاد ينبه من رياح مثيرة للأتربة على نجران

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أنَّ الحالة الجوية السابقة تشمل «مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة».

وأضاف مركز الأرصاد، أن الحالة الجوية على منطقة نجران تستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

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