700 مستفيد من خدمات عيادات "إغاثي الملك سلمان بحجة في مايو

الرياض - محمد عبدالله - قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ700 مستفيد خلال شهر مايو 2021م، وراجع عيادة الطوارئ 103 مستفيدين، وعيادة الباطنية 108 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 67 مراجعًا، وعيادة الصحة الإنجابية 23 حالة، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 22 مريضًا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 29 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 20 فردًا، كما صرفت الأدوية لـ260 فردًا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 68 مريضًا، كما نُفِّذَ 16 نشاطًا للتخلص من النفايات.