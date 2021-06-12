وزير الخارجية يهنئ الإمارات بانتخابها عضوًا في مجلس الأمن

الرياض - محمد عبدالله - هنأ وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، دولة الإمارات على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، لمدة عامين.

وقال فيصل بن فرحان –عبر حسابه على تويتر- : «نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وشعبًا، على انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣، مؤكدين دعمنا الكامل لجهود الأشقاء لخدمة القضايا العادلة بالمنطقة، وتحقيق الأمن والسلم الدوليي».

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت أمس الجمعة، دولة الإمارات، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إثر حصولها على 179 صوتا. وإلى جانب الإمارات، تم انتخاب كل من: البرازيل وغانا وألبانيا والجابون.

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