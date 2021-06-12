الحصيني: أمطار متفاوتة في الـ24 ساعة المقبلة على مرتفعات 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، السبت، أن تشهد الساعات الـ24 المقبلة هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات بعض المناطق.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحصيني: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم السبت 1442/11/2هـ -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان تمتد إلى جنوب الطائف.

وأشار الحصيني، إلى أن هذه الحالة تمتد إلى أجزاء من سلطنة عمان ومرتفعات اليمن وجنوب الإمارات تسبق بنشاط للرياح السطحية.

وفي تقريرها لطقس اليوم السبت، توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة والغبار، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على بعض المناطق.



وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: بمشيئة الله تعالى؛ يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية، خاصة خلال فترة النهار.

ولفت "الوطني للأرصاد" إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي (الرياض، القصيم)، وأجزاء من مناطق (حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

في حين يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يُتوقّع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 16-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.