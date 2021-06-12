الخارجية تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

الرياض - محمد عبدالله - في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا؛ أطلقت وزارة الخارجية -وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية- خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20/ 6/ 1442هـ، الموافق 2/ 2/ 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21/ 12/ 1442هـ الموافق 31/ 7/ 2021م.

ويمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الآتي: