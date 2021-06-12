سعر الدولار في السودان اليوم السبت 12 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت 12 يونيو 2021، بالسوق "السوداء"، وسط غضب من زيادة أسعار الوقود.

وبلغ متوسط سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، 460 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، اليوم السبت، عند 428.36 جنيه للشراء، و 431.58 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقرت أسعار العملات الأجنبية ،وسط احتجاجات شهدتها عدد من شوارع العاصمة السودانية، بسبب أزمة زيادة أسعار الوقود، والتي أثرت بشكل كبير على المواطن السوداني.

تداعيات الأزمة

وأعلن مصدر في حزب الائتلاف الحاكم في السودان لـ"الخليج 365"، عن خطوات عاجلة اتخذها اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وقال إن أبرز هذه الخطوات تتمثل في اجتماعات طارئة مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم ووزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد حول آثار زيادة الوقود.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع قرر ضرورة تسريع برنامج ثمرات، وحل المشاكل التي تواجه مشروع "سلعتي" في أسرع وقت ممكن.

احتجاجات الوقود

وأدى إعلان الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود بنسبة تقارب 100%، منتصف هذا الأسبوع إلى موجة كبيرة من الغضب والاستياء وسط المواطنين، تطورت إلى احتجاجات بخروج مسيرات في عدة أحياء بالعاصمة السودانية، أحرقت فيها الإطارات وجرى إغلاق شوارع رئيسية في مدن الخرطوم الثلاث رفضاً للأسعار الجديدة.

ووجه سياسيون متخصصون وأكاديميون انتقادات حادة لقرار رفع الدعم عن الوقود في هذه المرحلة التي لم يستقر فيها بعد سعر الصرف، وقبل أن تجري التهيئة الداخلية لأزمة الأوضاع الاقتصادية.

سعر اليورو والإسترليني

وظل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات الصباحية من يوم السبت، لدى بنك السودان المركزي، ثابتا عند521.27 جنيه للشراء، و525.17 جنيه للبيع.

فيما جاء متوسط سعر العملة الأوروبية، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ثابتا عند 550 جنيها، وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي السوداني، مسجلا 604.78 جنيه للشراء، و 609.32 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، ثابتا لدى السوق "السوداء"، عند نحو 640 جنيها.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني، خلال تعاملات السبت، لدى بنك السودان المركزي، نحو 114.24 جنيه للشراء، و 115.10 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

فيما استقرت العملة السعودية، لدى السوق الموازية "السوداء"، عند نحو 118 جنيها.

وظل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى بنك السودان المركزي، ثابتا عند 116.63 جنيه للشراء، و 117.50 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه السوداني، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 120 جنيها.

واستقر سعر الدينار الكويتي، لدى بنك السودان المركزي، ليسجل نحو 1422.30 جنيه للشراء، و 1432.97 جنيه للبيع.