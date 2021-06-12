ماذا قال السيسي خلال لقاء ولي العهد السعودي؟

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن اللقاء الذي جمعه الجمعة، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، تركز على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة.



وقال الرئيس السيسي، إن اللقاء بولي العهد السعودي تركز على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف لقد توافقت مع ولي العهد السعودي حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال راضي: "لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية".