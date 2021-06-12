تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم السبت 12 يونيو 2021، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة مسجلا 226.30 ريال (60.35 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالمملكة) 198.01 ريال (52.80 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، 169.73 ريال (45.26 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودي، سجل عيار 14 نحو 132.01 ريال (35.20 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، نحو 7038.75 ريال (1877 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1584.11 ريال (422.43 دولار).

وعالميا، هبطت أسعار الذهب، الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه بعض المستثمرين على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة مؤقتة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1881.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1407 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1883.30 دولار.

صعد مؤشر الدولار 0.4%، مما يقلص الإقبال على المعدن بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في تي.دي سكيوريتيز إن بيانات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أخفقت في دفع الذهب فوق مستوى 1900 دولار، مما يشير إلى تباطؤ تدفقات التحوط من التضخم في نفس الوقت الذي كانت تنخفض فيه التدفقات الحاضرة.

وقال "نتيجة لذلك، سيتكبد الذهب خسائر".