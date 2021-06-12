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700 مستفيداً من عيادات مركز الملك سلمان في مخيم وعلان بحجة

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الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 700 مستفيد خلال شهر مايو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 103 مستفيدين، وعيادة الباطنية 108 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 67 مراجعا، وعيادة الصحة الإنجابية 23 حالة، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 22 مريضا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 29 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 20 فردا، كما صرفت الأدوية لـ 260 فرداً، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 68 مريضًا، كما تم تنفيذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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