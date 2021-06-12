شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي صيني مقيم بالمملكة: "هناك محاولات لشيطنة الصين بخصوص منشأ كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

عتبر الإعلامي الصيني المقيم بالمملكة "لي تشاو" أن الحديث عن منشأ فيروس كورونا، والقول بأن التسلسل الوراثي لكورونا يشير إلى أنه مُصنّع داخل مُختبر صيني، لا يعتبر خبرًا، وإنما مجرد محاولة لإثارة الجدل.

وقال لي تشاو: "ما نشرته وول ستريت جورنال، عن منشأ الفيروس، لا يعتبر خبرا، وإنما تعليق أو تخيل، وحتى الآن لايوجد أي إثبات لما تم نشره".

وأضاف: "مثل تلك التقارير هي محاولات لتسييس موضوع منشأ كورونا، وشيطنة الصين" مضيفا: "الإعلام الغربي لديه أهداف سياسية معينة".