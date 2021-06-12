شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..إعلامي صيني: ولي العهد من أفضل قيادات العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث الإعلامي الصيني "لي تشاو" عن تجربته في العيش في المملكة، مشيرا إلى أنه سبق له مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وجها لوجه مرتان.

وقال "لي تشاو" خلال برنامج "ياهلا" : "أول مرة قابلت ولي العهد في مراسم اصدار رؤية المملكة 2030"، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت لمس طموحه وعزمه ومثابرته، لحماية المصالح الوطنية للمملكة، مؤكدًا أنه يعتبر ولي العهد من أفضل قيادات العالم.

وأشار أيضا إلى زيارة ولي العهد إلى بكين، وكيف حظيت باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام الصينية، وسعادة الصينيين عند علمهم ببدء تدريس اللغة الصينية في المملكة.