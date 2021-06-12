أخبار السعودية اليوم.. تعديلات على نظام التقاعد.. وقواعد تخصيص الوظائف

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية اليوم الموافق 11 يونيو 2021م منها: تعديلات جديدة على المستحقين للمعاش بـ«التقاعد المدني والعسكري»، و آليات وقواعد معاملة الموظفين بعد تخصيص الوظائف، وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق غدا السبت.

تعديلات جديدة على المستحقين للمعاش بـ«التقاعد المدني والعسكري»

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني، وكذلك الموافقة على تعديل المادة 23 من نظام التقاعد العسكري.

آليات وقواعد معاملة الموظفين بعد تخصيص الوظائف

نشرت جريدة «أم القرى»، الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق غدا السبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة والغبار، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على بعض المناطق، السبت.

«ا لمرور »: تسديد المخالفات شرط تفويض مالك المركبة لغيره

قالت الإدارة العامة للمرور إن تسديد المخالفات المرورية إن وجدت شرط تفويض مالك المركبة لغيره.

طالبة تتوصل لبرنامج يساعد في علاج « كورونا

توصلت الطالبة السعودية لانا أبو جامل، إلى برنامج حاسوبي يساعد في تثبيط بروتينات فيروس "كورونا المستجد"، كاشفة عن أنه لم يستخدم من قبل في علاج الجائحة.

أمير الرياض يعزي في وفاة الشيخ ناصر الشثري

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري، خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بالرياض.

توجيهات بتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تهريب المخدرات

أوضح خالد المريطفي مراسل قناة «الإخبارية» في ميناء جدة الإسلامي أن السلطات في المملكة شددت الإجراءات الأمنية في جميع المنافذ لمنع تهريب المخدرات سواء من لبنان أو من أي دولة أخرى.

« الموارد البشرية » تستعد لتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للبدء في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 يونيو حتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م.

3 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات التعافي من إصابات "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مُسجّلةً 330 حالة.

تحذيرات من تزايد نشاط الأفاعي بالسعودية

كشف مهتم سعودي بعالم الأفاعي عن وجود 54 نوعًا من الأفاعي السامة وغير السامة في المملكة، محذرًا من تزايد نشاطها خلال فصل الصيف.

«ا لصحة »: السمنة تؤدي لمضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا

أكدت وزارة الصحة أن السمنة عامل خطر مستقل يؤدي إلى مضاعفات شديدة أو الوفاة عند عند الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أنواع الأمراض المرتبطة بالسمنة.

« الحياة الفطرية » يستعيد جهاز «تتبع فضائي» من نسر

تمكّن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من استعادة جهاز "تتبع فضائي" من نسر أسمر، بعد تحديد موقع توقف البث من الجهاز.

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