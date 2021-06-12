شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مطعم أقام حفل افتتاح مخالف بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، مساء الجمعة، أنه خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء تم ضبط مطعم مخالف للإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أن المطعم أقام حفل افتتاح، بحضور أعداد أعلى من الطاقة الاستيعابية المسموح بها.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه تم استدعاء صاحب المطعم لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أنه وفقا لبيان وزارة الداخلية، فيما يخص تجاوز العدد المسموح به في التجمعات، فإن صاحب المنشأة المسؤولة عن التجمع يغرم مبلغ 40 ألف ريال، بما في ذلك التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها.