شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..كويتي يتجه إلى بريدة لإزالة ورم معقد في الدماغ رغم نصحه بالتوجه لأوروبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

نشر إستشاري جراح مخ وأعصاب الدكتور هاني طلال الجهني، مقطعا وثق إجراؤه لإحدى عمليات استئصال ورم معقد بالمخ، لشخص كويتي.

وأوضح الجهني أن المريض أتى من الكويت إلى المملكة بالتحديد في بريدة، لإجراء العملية، رغم نصحه بالتوجه إلى أمريكا أو أوروبا لإجراء تلك العملية.

ولفت الدكتور الجهني المتخصص في جراحات العمود الفقري والأورام العصبية والأوعية الدموية الدماغية، الأنظار بإجراء تلك العملية التي تكللت بالنجاج، جالسا على ركبتيه.

وكان الجهني قد أوضح أن تلك الوضعية ليست الأمثل لإجراء العمليات الجراحية، لكنه اُجبر عليها لأمور تقنية في العملية.

وقال الجهني: "في السعودية والخليج أطباء يقدمون أضعاف ما أقدم ويتفوقون علي خلقا وعلما يستحقون الإشادة والتقدير".