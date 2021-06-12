شكرا لمتابعة خبر عن "وقاية": العمل في درجة حرارة 46 تحت أشعة الشمس قد يؤدي للوفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون البيئات الصحية في "وقاية" الدكتور سالم البلوي، الفئات المستهدفة والجهات الواجب عليها مراقبة الدليل الإرشادي للعمل في درجات الحرارة العالية.

وقال سالم البلوي: "نستهدف بهذا الدليل أصحاب الشركات والمؤسسات والمشرفين الذين يشرفون على العاملين تحت أشعة الشمس، والعاملين في أماكن مكشوفة تحت أشعة الشمس أو الذين يعملون في أماكن مغلقة درجات حرارتها مرتفعة".

وأضاف: "نشارك الجهات المعنية بنشر مثل هذه الأدلة لمنحهم فرصة في الحد من المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض لدرجات الحرارة العالية".

وتابع: "هناك مستويات لدرجات الحرارة، والدرجات شديدة الخطورة تبدأ بعد الـ 46 درجة وننصح بألا يعمل العامل في هذه الحالة بمفرده دون مراقبة ودون إجراءات احترازية، والتأكد من مدى تأقلم العامل على العمل تحت أشعة الشمس، حيث يوجد أشخاص ظروفهم الصحية تسمح لهم بتحمل الدرجات العالية عن غيرهم".

وأوضح أن الشخص الذي يعمل تحت أشعة الشمس مباشرة قد يتعرض لضربة الشمس قد تؤدي للوفاة أحيانا، كما توجد أعراض طويلة المدى قد تؤدي للإصابة بسرطان الجلد ومشاكل قلبية وصدرية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستعد للبدء في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري وحتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م.